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НовостиПроисшествия26 июля 2023 15:19

Бастрыкин заинтересовался делом о травмировании 7-летнего мальчика в ТЦ Петербурга

7-летний ребенок попал в больницу после прыжков на батуте в ТЦ Петербурга
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Бастрыкин попросил доклад об обстоятельствах травмирования ребенка в ТЦ Петербурга.

Бастрыкин попросил доклад об обстоятельствах травмирования ребенка в ТЦ Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Развлечение с прыжками на батутах в одном из торговых центров Петербурга закончилось для 7-летнего мальчика госпитализацией в больницу. Как рассказывают очевидцы в соцсетях, ребенок спокойно прыгал, но вдруг ударился головой и потерял сознание. Пришлось вызывать скорую помощь. Случившемся заинтересовался председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В средствах массовой информации сообщалось, что торговом центре Петербурга 7-летний мальчик, прыгая на батуте, ударился головой и потерял сознание. Ребенок доставлен в больницу, где ему оказывается помощь. В Главном следственном управлении СК России по Петербургу по данному факту организована процессуальная проверка, - указали в пресс-службе следкома.

Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя городского следственного управления Олегу Бобкову предоставить доклад об обстоятельствах случившегося.