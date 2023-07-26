«Громко играла музыка»: Житель Петербурга убил соседа из-за шума ночью

Житель Петербурга убил соседа из-за громко играющей ночью музыки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К чему может привести злость из-за громкой музыки по ночам. Кто-то, чтобы соседи ее выключили, стучит по батареям, а другие устраивают скандалы с соседями. Но житель Петербурга пошел дальше и решил избавиться от шума довольно радикальным образом – убить человека, который его создает. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- В ночь на 14 марта 2022 года мужчина, находясь на лестничной площадке четвертого этажа в доме 3к3 по улице Спирина, в ходе конфликта из-за громко играющей музыки и нарушения тишины в доме в ночное время, нанес соседу множественные удары ножом. От полученных ранний потерпевший умер на месте, - говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным в убийстве. Суд приговорил его к семи годам в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока в законную силу не вступил