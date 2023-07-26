Из Петербурга в Апатиты будут летать дополнительные самолеты

Дополнительные рейсы запустят из Петербурга в Апатиты. Фото: Артем КИЛЬКИН

Авиакомпания «Россия» увеличивает число рейсов, связывающих Санкт-Петербург и Апатиты. Теперь самолеты будут летать по средам и субботам, а общее количество рейсов достигнет шести в неделю. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Пулково.

По средам и субботам из Северной столицы самолет будет вылетать в 9:15, а садиться в Апатитах в 11:00. В обратном направлении вылет назначен на 12:00, а прилет в аэропорт Пулково – на 13:45.

- В Мурманскую область отправляются любители рыбалки. Зимой туристы выбирают регион, чтобы покататься на лыжах и увидеть северное сияние, - отметили в пресс-службе.

Кроме «России» рейсы в Апатиты также осуществляет авиакомпания «Северсталь».

Ранее spb.kp.ru сообщал, что Узбекская авиакомпания Centrum Air впервые запустит прямые рейсы из Петербурга в Ургенч. Рейсы будут выполняться один раз в неделю, по понедельникам.