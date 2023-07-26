Движение автобуса №236 изменится из-за ремонта в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Движение автобусов вновь изменится в Северной столицы. В этот раз свой путь изменит общественный транспорт №236. Причиной временных нововведений стали ремонтные работы. Восстанавливать будут дорогу на Средней улице во Фрунзенском районе. Также закроют и Сарицкую улицу. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского «Организатора Перевозок».

– Общественный транспорт поедет в прямом направлении по действующей трассе до Леонтьевской улицы. Затем свернет на Малую улицу, – уточнили в пресс-службе компании.

После этого автобус будет двигаться по Оранжерейной и доедет по действующей трассе до Петербургского шоссе. Оттуда свернет на Кокколевскую, Образцовую и Сарицкую улицы.

Обратная дорога будет строиться по такому же маршруту.

Ранее spb.kp.ru писала, что саммит «Россия-Африка» скорректирует маршрут более 40 автобусов Ленобласти.