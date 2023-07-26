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НовостиПроисшествия26 июля 2023 17:52

Металлическое ограждение на детской площадке в Ленобласти упало на ребенка

Прокуратура проверит информацию об упавшем на ребенка ограждении в Волхове
Элеонора КУРЮМОВА
Металлическое ограждение на детской площадке в Ленобласти упало на ребенка.

Металлическое ограждение на детской площадке в Ленобласти упало на ребенка.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Обычная прогулка на детской площадке едва не обернулась трагедией для малыша из Волхова. В одном из районов города на ребенка упало металлическое ограждение игрового городка. Сообщения об этом появились в Сети. Информацию о травмировании проверили сотрудники местной городской прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

– На площадку, где случилось происшествие, оперативно выехали сотрудники прокуратуры вместе с представителями органов местного самоуправления. Кроме того, с ними прибыли члены специализированных служб, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

Правоохранители проверили безопасность игровой площадки. Ограждение восстановили специалисты обслуживающей организации. В прокуратуре также заявили, что проконтролируют процесс восстановления прав пострадавшего малыша.