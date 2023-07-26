Владимир Путин встретился с премьер-министром Эфиопии в Петербурге.

Владимир Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом. Переговоры между президентом и главой правительства прошли в Константиновском дворце в Стрельне. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

– Мы сформировали межправительственное соглашение по информационной безопасности, воздушному сообщению, информационно-коммуникационным технологиям, атомной энергии, а также таможенным службам, – заявил президент на торжественном открытии встречи.

Кстати, в прошлый раз премьер-министр Эфиопии встречался с Владимиром Путиным четыре года назад. Тогда проходил первый саммит «Россия - Африка». Второй состоится уже совсем скоро: он пройдет в «Экспофоруме» с 27 по 28 июля. Лозунгом мероприятия станет «За мир, безопасность и развитие».

Кстати, на сегодня, 26 июля, у российского президента назначена встреча и с главой Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.