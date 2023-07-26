Четырехэтажное заброшенное здание загорелось на проспекте Стачек в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечер в Кировском районе Петербурга прошел с привкусом гари и дымка. Так, 26 июля, около девяти часов вечера очевидцы сообщили о возгорании на проспекте Стачек. Как оказалось, пожар возник в заброшенном четырехэтажном здании. Об этом сообщили сотрудники МЧС, оперативно прибывшие на место происшествия.

– Сведения о пострадавших не поступали, – рассказали спасатели.

Разъяренное пламя заняло площадь в 20 квадратных метров и упорно старалось перекинуться дальше. Усилиями 15 сотрудников МЧС возгорание удалось полностью ликвидировать через полчаса. Спасатели полностью потушили разбушевавшуюся стихию и вернули спокойствие в дома местных жителей.

Ранее spb.kp.ru писала, что мощный пожар на улице Салова в Петербурге ликвидировали спустя восемь часов. Долгое время продолжалось тление в завалах.