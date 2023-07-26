Сиделка из Узбекистана украла миллион рублей у пары ветеранов из Петербурга

Бастрыкину доложат о преступлении в отношении ветеранов-блокадников из Петербурга.

Мигрантка из Узбекистана работала сиделкой у пожилой пары ветеранов-блокадников из Петербурга. И спустя месяц после трудоустройства назначила себе премию. Украла у пенсионеров женщина ни много ни мало – почти миллион рублей. О том, что вести о происшествии дошли до главы Следственного комитета, сообщили в пресс-службе ведомства.

– В одном из эфиров федерального канала рассказали, что в Северной столице гостья из Узбекистана похитила многотысячные сбережения у пожилой пары ветеранов Великой Отечественной войны, – уточнили в пресс-службе Следственного комитета России.

Естественно, пострадавшие обратились в полицию. Напомним, доступ к средствам пенсионеров злоумышленница получила, поскольку пользовалась их банковским счетом по доверенности. Это было необходимо для работы: женщина покупала продукты и лекарства. Из-за кражи правоохранители возбудили уголовное дело и начали проверку.