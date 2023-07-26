На Книжных аллеях в Петербурге торжественно открыли Неделю Африки. Фото: t.me/kpvsmi

На Книжных аллеях, разместившихся на Малой Конюшенной улице в Петербурге, официально открыли Неделю Африки. В преддверии Второго Саммита Экономического и Гуманитарного форума там представили 50 книжных изданий региона, работы русских писателей о континенте, туристические справочники и альбомы по его странам. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по печати Северной столицы.

– Редкий читатель сразу вспомнит хотя бы несколько известных африканских писателей. Но этот континент является родиной сразу нескольких Нобелевских лауреатов, – подчеркнул глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

Кстати, в торжественном открытии приняли участие председатель профильного ведомства и президент региональной общественной организации «Африканское единство – Петербург» Адам Ахмед Абдалла Исхар.