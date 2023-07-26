Бастрыкин поручил проверить ДТП, в котором самокатчик сбил 10-летнего мальчика в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Следственного комитета поручил проверить ДТП, в котором пострадал ребенок. В мальчика из Петербурга на полном ходу влетел самокатчик. Из-за этого школьнику даже потребовалась помощь врачей. Об этом накануне сообщили в пресс-службе российского ведомства.

– В СМИ появились сообщения о том, что в Северной столице 10-летнего мальчика на пешеходном переходе, расположенном на пересечении проспекта Королёва и улицы Сизова, сбил мужчина на электросамокате, – уточнили в пресс-службе комитета.

Естественно, нарушитель ПДД с места преступления поспешил ретироваться. Травмы ребенка оказались серьезными: школьнику потребовалась помощь врачей. Кроме многочисленных ушибов и ссадин, у мальчика диагностировали травму лучезапястного сустава. Но вскоре пострадавшего в удовлетворительном состоянии отправили долечиваться дома.