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НовостиПроисшествия26 июля 2023 20:47

Бастрыкин поручил проверить ДТП, в котором самокатчик сбил 10-летнего мальчика в Петербурге

10-летний мальчик серьезно пострадал в ДТП с самокатчиком в Петербурге
Элеонора КУРЮМОВА
Бастрыкин поручил проверить ДТП, в котором самокатчик сбил 10-летнего мальчика в Петербурге.

Бастрыкин поручил проверить ДТП, в котором самокатчик сбил 10-летнего мальчика в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Следственного комитета поручил проверить ДТП, в котором пострадал ребенок. В мальчика из Петербурга на полном ходу влетел самокатчик. Из-за этого школьнику даже потребовалась помощь врачей. Об этом накануне сообщили в пресс-службе российского ведомства.

– В СМИ появились сообщения о том, что в Северной столице 10-летнего мальчика на пешеходном переходе, расположенном на пересечении проспекта Королёва и улицы Сизова, сбил мужчина на электросамокате, – уточнили в пресс-службе комитета.

Естественно, нарушитель ПДД с места преступления поспешил ретироваться. Травмы ребенка оказались серьезными: школьнику потребовалась помощь врачей. Кроме многочисленных ушибов и ссадин, у мальчика диагностировали травму лучезапястного сустава. Но вскоре пострадавшего в удовлетворительном состоянии отправили долечиваться дома.