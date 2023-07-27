Без вести пропавшего 52-летнего мужчину десять дней ищут волонтеры в Ленобласти. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Без вести пропавшего 52-летнего ленинградца ищет волонтеру «ЛизыАлерт». Они рассказали, что мужчина ушел из дома в деревне Новосаратовка 17 июля. Спустя десять суток его местоположение остается неизвестным. Активисты уже опубликовали ориентировку на пропавшего в своем официальном сообществе ВКонтакте.

– Помогите найти человека! Может находиться в вашем районе, – обратились на них волонтеры к неравнодушным местным жителям.

Среди особых примет спасатели добровольцы указали рост около 165 сантиметров, худощавое телосложение, карего цвета глаза и темно русые волосы. Во что был один мужчина в день исчезновения родственникам неизвестно. Всю имеющуюся информацию об исчезнувшем местном жителе можно сообщить напрямую инфоргу поиска Анне по номеру 8 981 164 70 04. Либо же на телефоны горячей линии 112 и 8 800 700 54 52.