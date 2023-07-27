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НовостиПроисшествия27 июля 2023 4:52

Баллон с газом упал на землю и лопнул на проспекте Народного Ополчения в Петербурге

Огромное мутное облако собралось около упавшего и лопнувшего баллона с газом на проспекте Народного Ополчения в Петербурге
Анастасия НУРАДИЛОВА
К счастью, взрыва не последовало. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

К счастью, взрыва не последовало. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Баллон с газом свалился на землю и лопнул. Вокруг него образовалось мутное облако. Все произошло вечером 26 июля на углу перекрестка проспекта Народного Ополчения и улицы Летчика Пилютова. Об этом в среду сообщает паблик «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

- Человек, стоящий в облаке газа, вышедшего из лопнувшего баллона, наверное, молится. Ведь всего одна искра может отправить его на тот свет, - написал очевидец в паблике.

Тем временем, в комментариях начались споры. Некоторые пользователи считают, что образовавшееся облако – это не газ, а пар от сухого льда, которые обычно кладут на дно газголдера.

К счастью, из-за случившегося никто не пострадал. По предварительной информации, баллон уронил крановщик на территории автомобильной газозаправочной станции.