Ангар с полиэтиленом разгорелся на 600 «квадратов» во Всеволожском районе Ленобласти

Пожар в ангаре тушили 20 спасателей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Огромный пожар начался около деревни Старая во Всеволожском районе Ленобласти. Пламя охватило территорию площадью 600 квадратных метров. Загорелся ангар с производством полиэтиленовой пленки и территория, которая его окружала. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

- Огонь тушили четыре пожарные машины и 20 сотрудников МЧС, - рассказали в ведомства.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. Но очевидцы не на шутку испугались, когда увидели огромные столбы серо-черного дыма.

Возгорание локализовали около восьми часов утра. Но полное тушение огня до сих пор продолжается. На месте работают специалисты. Причины и обстоятельства пожара позже предстоит выяснить дознавателям.