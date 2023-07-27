Дожди и холодный воздух: Периферия циклона повлияет на погоду в Петербурге 27 июля

В Петербурге прогнозируют дожди.

Холодная периферия циклона повлияет на погоду в Петербурге в четверг, 27 июля. Но в Ленинградской области в этот день сильных дождей не предвидится. В регионе прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов. А в области будет от 19 до 24 градусов. Западный ветер подует со скоростью от трех до восьми метров в секунду, - говорится в сообщении синоптика.

Атмосферное давление подрастет и составит 753 миллиметра ртутного столба, что на самом деле ниже нормы. В пятницу обстановка почти не изменится: ожидаются кратковременные дожди от 19 до 21 градуса.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что к концу недели в Петербург придет потепление – над городом появится солнце, а воздух прогреется до 25 градусов. По прогнозу, это должно произойти к воскресенью.