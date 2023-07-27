«Выпала из рук матери»: Полуторагодовалая девочка разбила голову в автобусе в Петербурге

Девочку госпитализировали в детскую больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Поездка в автобусе закончилась травмой для маленькой девочки. Полуторагодовалая малышка ударилась, когда водитель применил экстренное торможение. Все произошло около трех часов дня 26 июля в автобусе частного перевозчика «Волгабас» на Муринской дороге. За рулем находился 50-летний шофер. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Девочка выпала из рук матери. В итоге она сильно ударилась головой, - рассказал источник.

Малышку госпитализировали в детскую больницу с сотрясением мозга. Врачи оценили состояние ребенка как средней степени тяжести. Теперь годовалой девочке предстоит длительное лечение. К слову, водитель не считается злостным нарушителем, ведь за последние два года он всегда следовал Правилам дорожного движения. Грозит ли ему какая-либо ответственность за случившееся – не сообщается.