«Подавился слюной во время кормления»: Трехмесячный малыш из Ленобласти попал в больницу из-за удушья

Ребенка экстренно госпитализировали в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленобласти грудной ребенок чуть не умер после кормления. Трехмесячный малыш попал в больницу с удушьем. Мальчика привезли в учреждение из квартиры на улице Кирова в Сланцах вечером 26 июля. Он был в тяжелом состоянии. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Ребенок пострадал от аспирации – перекрытия дыхательных путей и вызванного этим удушья, - рассказал источник.

Около семи часов вечера малыш подавился слюной, когда его кормила 30-летняя мама. Женщина не сразу заметила, что состояние ребенка ухудшилась. Известно, что семья, где воспитывается грудничок – полная, но состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних.

Мама мальчика – домохозяйка, а 36-летний папа – сотрудник частной охранной фирмы.

Сейчас врачи оказывают ребенку всю необходимую помощь и надеются, что мальчик скоро пойдет на поправку.