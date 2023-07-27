Солнце в Петербурге светило 113 дней подряд до 26 июля

Солнце радовало петербуржцев треть года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

О Петербурге часто говорят как о пасмурном городе. Но оказывается, это ошибочное мнение. Последние 113 дней солнце стабильно появляется. Иногда всего на час, но и это уже неплохо. Такую статистику в своем телеграм-канале привел главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- До этого отсутствие солнечного сияния в Санкт-Петербурге в этом году отмечено только 3 апреля, - заявил синоптик.

Приятная статистика обрушилась 26 июля: в этот день солнце так и не показалось на небе. Возможно, оно было где-то по краям города, но это не считается, ведь погоду фиксирует лишь центральная метеостанция.

Подобная ситуация складывалась в 2000 году. Тогда солнце не светило 9 апреля, а потом долго держалось. А в 2018 году лучей не было 17 апреля. Но все-таки период 2023 года оказался длиннее, и приятная погода подольше радовала петербуржцев.