«Устал от шума»: Петербуржец брызнул перцовкой в лицо сотрудника и поджег склад ресторана в Петербурге

Мужчина поджег паллеты с товаром. Фото: ГУ МВД России по Спб и ЛО

Сотрудники полиции в Петербурге задержали хулигана, который устроил погром в ресторане быстрого питания на Кирпичном переулке 22 июля. Сначала он брызнул в лицо сотруднику перцовым баллончиком, а потом поджег деревянные паллеты с товаром. В итоге дебошир сбежал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве, - рассказали в региональном ведомстве.

Поджигателя поймали 26 июля на улице Марата. Им оказался 38-летний электрик, который живет в доме, где находится и ресторан. Он объяснил полицейским, что ему просто надоел постоянный шум от разгрузки товаров заведения, поэтому он пошел на преступление. Хулигана задержали. Расследование уголовного дела продолжается.