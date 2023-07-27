Мужчина отравил и изнасиловал 14-летнюю девочку в Петербурге

Полицейские ищут подозреваемого в изнасиловании. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге 14-летняя девочка стала жертвой изнасилования. С острым отравлением ее забрали из квартиры на Лыжном переулке. Пострадавшая надышалась психотропным веществом через ингалятор. 20-летняя сестра школьницы сообщила, что девочку отравил и изнасиловал 21-летний парень. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- В период с 20 по 25 июля девочка находилась в гостях у 21-летнего мужчины в квартире на улице Савушкина, где хозяин надругался над ней, - рассказал источник.

Пострадавшую школьницу увезли в Детскую больницу №5 имени Филатова. Оттуда врачи позвонили сотрудникам правоохранительных органов. Полицейские еще не нашли преступника, но уже приступили к поискам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 14-летняя девочка находится в тяжелом состоянии.