Человеческий скелет в камуфляжной куртке нашли в лесу под Выборгом

Останки двух людей нашли в лесах Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Человеческие останки нашли под Выборгом в Ленинградской области. 26 июля грибник прогуливался в районе озера Глубокое и наткнулся на ужасающую находку. На земле лежали кости и череп. На останках сохранилась камуфляжная куртка. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- На останках сохранилась зеленая камуфлированная куртка, на рукаве которой имеется шеврон с надписью «Ведомственная охрана Минтранса России Северо-Западный филиал», - рассказал источник.

О находке сообщили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

К слову, накануне, 25 июля, еще один скелетированный труп мужчины нашли в лесном массиве у деревни Кискелово. Останки направили в морг, чтобы установить причину и давность смерти неизвестного.