Петербург представил стенд об экспортном потенциале города на саммите «Россия-Африка»

Петербург представил свой стенд на саммите. Фото: Пресс-служба Смольного

Саммит «Россия-Африка» стартовал в Петербурге 27 июля. Ключевое пространство «Экспофорума» заняли стенды разных стран: кто во что горазд. Северная столица не осталась в стороне и представила на суд посетителей экспозицию на тему экспортного потенциала города в промышленности, уникальных разработках и технологиях.

- Наша страна помогала Африке развивать промышленность, сельское хозяйство, строить электростанции. В вузах готовились кадры для новых государств. Значительный вклад в оказание помощи африканским странам внесли ленинградские специалисты, - отметил губернатор Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Петербург в свою очередь тоже сотрудничает со странами африканского континента. А в деловой зоне город представил такие отрасли, как разработки в образовании, техника для агропромышленного комплекса, телекоммуникации, информационные технологии, машиностроение, энергетика и другие.

Судостроению тоже посвятили большой раздел экспозиции. К слову, 90 процентов торговли Африки проходит именно по морю. Петербургские предприятия уже участвуют в развитии портовой инфраструктуры африканских стран.