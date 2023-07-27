12 остановок будет делать высокоскоростной поезд по пути из Москвы в Петербург

Скоростные поезда из Москвы в Петербург будут делать 12 остановок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В маршруте высокоскоростных поездов РЖД, которые будут курсировать между Москвой и Петербургом, предусмотрено 12 остановок, в том числе в Твери и Великом Новгороде. Соответствующий проект показало ОАО «РЖД» на саммите «Россия - Африка», передает ТАСС.

Других подробностей не приводится. Вероятно, речь идет о высокоскоростном поезде нового поколения, который планируют построить к 2027 году. Он должен полностью состоять из отечественных деталей. Состав, способный разгоняться до 400 км/ч, должны пустить по высокоскоростной магистрали «Москва – Петербург», к строительство которой также собираются завершить к 2027 году.

- Петербург готов к созданию новой магистрали. Мы предусмотрели ее в проекте нового Генерального плана. Наметили комплекс мер по подготовке строительства, - говорил ранее губернатор Александр Беглов.