Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2023 10:03

12 остановок будет делать высокоскоростной поезд по пути из Москвы в Петербург

Соответствующий проект представили РЖД на саммите «Россия - Африка»
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Скоростные поезда из Москвы в Петербург будут делать 12 остановок.

Скоростные поезда из Москвы в Петербург будут делать 12 остановок.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В маршруте высокоскоростных поездов РЖД, которые будут курсировать между Москвой и Петербургом, предусмотрено 12 остановок, в том числе в Твери и Великом Новгороде. Соответствующий проект показало ОАО «РЖД» на саммите «Россия - Африка», передает ТАСС.

Других подробностей не приводится. Вероятно, речь идет о высокоскоростном поезде нового поколения, который планируют построить к 2027 году. Он должен полностью состоять из отечественных деталей. Состав, способный разгоняться до 400 км/ч, должны пустить по высокоскоростной магистрали «Москва – Петербург», к строительство которой также собираются завершить к 2027 году.

- Петербург готов к созданию новой магистрали. Мы предусмотрели ее в проекте нового Генерального плана. Наметили комплекс мер по подготовке строительства, - говорил ранее губернатор Александр Беглов.