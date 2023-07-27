Более 4 млн туристов посетили Петербург с начала 2023 года

Петербург за первую половину 2023 года посетило более 4 млн туристов. Фото: Артем КИЛЬКИН

За первую половину 2023 года Петербург посетили более 4,1 млн туристов, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из общего числа путешественников 3,9 млн человек приходится на внутренних туристов. Об этом говорят данные городского комитета по развитию туризма.

Большинство путешественников приезжают в Петербург на период с четверга по воскресенье. Также в город туристов притягивают белые ночи и различные мероприятия, например, ПМЭФ или «Алые паруса». Вместе с этим растет нагрузка на гостиницы. Об этом сообщают аналитики консалтинговой компании Nikoliers.

- Петербург для туристов становится как популярным направлением «выходного дня», так и точкой притяжения для длительных путешествий с началом высокого сезона в период «белых ночей» и проведения различных мероприятий. Как итог – уровень загрузки в категории трех и четырех звезд в июне превысил 75%. А в даты проведения праздника выпускников «Алые паруса» показатель достиг 95%, -передает пресс-служба компании.

Кроме того, с началом туристического сезона выросли и стоимость номера в гостиницах. Так, средняя цена одной ночи в номере в июне выросла на 48% в сравнении с показателями мая и достигла более 8,7 тысячи рублей.