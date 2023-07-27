Более 900 человек обратились в больницы Петербурга из-за укусов клещей за неделю

Петербуржцам напомнили о вакцинации от клещевого энцефалита. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Остался последний месяц лета, жары в городе нет, но клещи все равно умудряются цепляться на проходящих мимо петербуржцев. Всего за неделю в больницы города обратились 953 человека, которые сообщили об укусах опасных насекомых. 132 из них – дети возрастом до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

- В черте города зафиксировано 107 случаев присасывания клещей, - говорится в сообщении регионального ведомства.

За неделю зарегистрировано три случая заболевания клещевым энцефалитом и 21 случай – клещевым боррелиозом. Чтобы не страдать из-за укусов насекомых, жителям города советуют не пропускать прививки.

- С 21 по 27 июля против клещевого энцефалита привит 131 человек, в том числе 34 ребенка, - добавили в Роспотребнадзоре.