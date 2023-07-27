Спасатели в Ленобласти сняли с дерева упавшую с балкона кошку

Кошка сильно напугалась и сбежала от спасателей. Фото: t.me/acclenobl

Помощь спасателей понадобилась не человеку, а домашней кошечке. Питомец попал в тяжелую ситуацию днем 27 июля. Кроха выпала на крону деревьев с балкона в Тосно. Кошка очень испугалась, а хозяева поспешили вызвать специалистов. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

- Спасатели сняли животное с дерева, но из-за испуга она вырвалась и убежала, - объяснили в чрезвычайном ведомстве.

Куда побежала напуганная кошка – не известно. Расстроенные хозяева ищут любимую питомицу, но страх был настолько сильным, что бедняга помчалась, куда глаза глядят, и не подумала о предстоящем возвращении.

К счастью, жизнь пушистика спасена, теперь дело за малым: придется ждать, когда кошечка успокоится и поспешит домой.