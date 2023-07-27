Крупнейший винный завод Ленобласти продали на торгах за 150 млн рублей

Крупнейший винный завод Ленобласти ушел с молотка за 150 млн рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Имущество крупнейшего винного завода Ленобласти «Северная Венеция» продали на торгах почти за 150 млн рублей. Покупателем стал петербургский производитель специальных химических средств «Неохим». Об этом свидетельствуют данные из Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Как следует из карточки дела, завод выставили на торги, так как его признали банкротом. Находится он в поселке Новый Свет Гатчинского района.

- Победителем торгов по лоту признано ООО «Неохим» с ценовым предложением в размере 149 175 500 рублей, - говорится в реестре.

В состав лота вошли земельный участок площадью почти 37 тысяч квадратных метров, три здания площадью в 4,8 тысячи, 440 и 411 «квадратов». Также 125 наименований различного производственного оборудования.