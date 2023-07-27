Рыбоперерабатывающий комбинат Петербурга задолжал более 45 млн рублей сотрудникам

Прокуратура добилась выплаты зарплаты на 38 млн рублей сотрудникам рыбоперерабатывающего комбината Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Старейший в Петербурге рыбоперерабатывающий комбинат переживает непростые времена. Предприятие проходит процедуру банкротства. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, сейчас за комбинатом установили наблюдение. Известно, что завод накопил долгов на 3,8 млрд рублей. Вероятно, из-за этого зарплату сотрудникам было нечем выплачивать. Так, 513 человек не получили оплату за работу с октября 2022 по апрель 2023 года. Общая сумма долга перед работниками превысила 45 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- В защиту трудовых прав работников прокуратурой района в суд направлены заявления о взыскании зарплаты, которые удовлетворены. В результате вмешательства прокуратуры выплачена заработная плата в общем размере около 38 млн рублей, - добавили в прокуратуре.

Получается, что комбинату необходимо выплатить еще порядка 7 млн рублей сотрудникам. Погашение долга по зарплате контролирует прокуратура.