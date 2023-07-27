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НовостиОбщество27 июля 2023 12:10

Рыбоперерабатывающий комбинат Петербурга задолжал более 45 млн рублей сотрудникам

Комбинат больше полугода не выплачивал зарплату сотрудникам
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Прокуратура добилась выплаты зарплаты на 38 млн рублей сотрудникам рыбоперерабатывающего комбината Петербурга.

Прокуратура добилась выплаты зарплаты на 38 млн рублей сотрудникам рыбоперерабатывающего комбината Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Старейший в Петербурге рыбоперерабатывающий комбинат переживает непростые времена. Предприятие проходит процедуру банкротства. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, сейчас за комбинатом установили наблюдение. Известно, что завод накопил долгов на 3,8 млрд рублей. Вероятно, из-за этого зарплату сотрудникам было нечем выплачивать. Так, 513 человек не получили оплату за работу с октября 2022 по апрель 2023 года. Общая сумма долга перед работниками превысила 45 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- В защиту трудовых прав работников прокуратурой района в суд направлены заявления о взыскании зарплаты, которые удовлетворены. В результате вмешательства прокуратуры выплачена заработная плата в общем размере около 38 млн рублей, - добавили в прокуратуре.

Получается, что комбинату необходимо выплатить еще порядка 7 млн рублей сотрудникам. Погашение долга по зарплате контролирует прокуратура.