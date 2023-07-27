Проезд по КАД Петербурга через дамбу полностью перекроют 30 июля

КАД перекроют из-за парада кораблей 30 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге полностью перекроют проезд на КАД через дамбу из-за проведения Главного военно-морского парада. Запрет будет действовать 30 июля с 7 утра до 17:00. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- Проезд по участку КАД от транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу «Бронка» до транспортной развязки на пересечении с Приморским шоссе будет невозможен, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Проехать в этом направлении смогут только жители Кронштадта, у которых есть пропуска, а также аккредитованный транспорт, общественный транспорт и экстренные службы. Регулировать дорожное движение будут экипажи ГИБДД. Для предупреждения петербуржцев установят временные дорожные знаки и ограждающие элементы.