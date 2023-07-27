Ручьи снова заметили на станции метро «Ленинский проспект» в Петербурге

Ручьи второй день продолжают течь по стене станции метро «Ленинский проспект» в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ручьи воды продолжают течь по стене на станции метро «Ленинский проспект» в Петербурге второй день подряд. Напомним, что воду на платформе заметили вчера, 26 июля. Тогда в метрополитене заявили, что это никак не связано с предприятием. Сегодня, 27 июля, в ГУП «ТЭК СПб» рассказали, что ситуация возникла не на их сетях. Об этом пишет «Мойка78».

- Поступление воды в тоннель станции метро «Ленинский проспект» не связано с работами на сетях предприятия, - сообщили в пресс-службе ТЭК.

Специалисты предприятия провели обследование. По его результатам выяснили, что на теплосетях сторонней ресурсоснабжающей компании имеются два технологических нарушения.

Между тем, в ТЭК отработали сообщение о коммунальной аварии на Ленинском проспекте, 129/4, которое произошло в ночь на 26 июля. Специалистам пришлось заменить два метра трубы. Ремонт завершили к восьми часам вечера того же дня.