Ручьи снова заметили на станции метро «Ленинский проспект» в Петербурге

Ручьи второй день продолжают течь по стене станции метро «Ленинский проспект» в Петербурге.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Ручьи воды продолжают течь по стене на станции метро «Ленинский проспект» в Петербурге второй день подряд. Напомним, что воду на платформе заметили вчера, 26 июля. Тогда в метрополитене заявили, что это никак не связано с предприятием. Сегодня, 27 июля, в ГУП «ТЭК СПб» рассказали, что ситуация возникла не на их сетях. Об этом пишет «Мойка78».
- Поступление воды в тоннель станции метро «Ленинский проспект» не связано с работами на сетях предприятия, - сообщили в пресс-службе ТЭК.
Специалисты предприятия провели обследование. По его результатам выяснили, что на теплосетях сторонней ресурсоснабжающей компании имеются два технологических нарушения.
Между тем, в ТЭК отработали сообщение о коммунальной аварии на Ленинском проспекте, 129/4, которое произошло в ночь на 26 июля. Специалистам пришлось заменить два метра трубы. Ремонт завершили к восьми часам вечера того же дня.