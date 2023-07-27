Пьяная женщина распылила слезоточивый газ в лицо петербуржцу в ответ на замечание о шуме

Петербуржец отправился в больницу с ожогом глаз после замечания пьяной паре. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Конфликт у дома на проспекте Луначарского в Петербурге обернулся для местного жителя поездкой в больницу. Все произошло 26 июля. Вечером супружеская пара решила посидеть с алкоголем у парадной дома. Под градусом спиртного их разговоры стали настолько громкие, что начали мешать окружающим. Один из местных жителей не выдержал и спустился к ним, чтобы сделать замечание. Но в ответ на это пьяная женщина распылила ему слезоточивый газ из баллончика в лицо. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- Пьяная женщина решила не доводить конфликт до рукоприкладства и разрешить его дистанционно, распылив петербуржцу в лицо слезоточивый газ. Пострадавшему была вызвана скорая помощь. Однако супружеская пара стала активно мешать врачам оказывать помощь потерпевшему, - передает пресс-служба.

Медики нажали тревожную кнопку, и на место приехали росгвардейцы. Они доставили хулиганов в отдел полиции. А вот пострадавшего увезли в больницу. Там врачи у него диагностировали химический ожог глаз.