Зарплата в Ленобласти выросла почти в 1,5 раза за последние пять лет

В Ленобласти зарплата выросла в 1,4 раза за последние пять лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Зарплата в Ленинградской области показала рост в 1,4 раза за период с 2018 по 2022 год. Если пять лет назад жители региона в среднем получали 43,6 тысячи рублей, то в 2022 году уже 60 тысяч рублей. При этом рост не прекращается и в 2023 году. В сравнении первых пяти месяцев текущего и предыдущего годов средняя зарплата увеличилась на 13,6% до 63,7 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

- Ленобласть системно поддерживает стабильность на рынке труда: профессиональное переобучение работников, полный спектр услуг центра занятости не только для безработных, но и для находящихся в простое, временные работы для тех, кто находится под риском увольнения. И это только основные меры, предпринимаемые региональной службой занятости, - добавили в пресс-службе.

Отметим, что средняя зарплата в Петербурге еще выше. По данным за май 2023 года, она увеличилась на 12,8% и превысила 93 тысячи рублей.