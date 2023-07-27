К вечеру 27 июля в Петербурге вновь начали собираться огромные пробки

Вечером 27 июля в Петербурге вновь образовались огромные пробки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пробки не покидают Петербург с началом саммита «Россия-Африка». Некоторые дороги из-за этого мероприятия перекрыли, что сказалось на загруженности магистралей. Заторы в несколько километров наблюдались утром. И хоть днем в некоторых местах по-прежнему собирались машины, в целом ситуация в городе была спокойнее. Однако вечером, когда люди начали ехать с работы домой, пробки вновь сковали Северную столицу.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки». К началу 18 часов загруженность дорог составляет 6 баллов, что больше обычного на 1 балл. Например, плотное движение зафиксировали на Московском шоссе в направлении из центра – 10 баллов, что на 3 балла больше обычного.

- Наиболее загруженные магистрали: Невский проспект к Дворцовой площади, Московское шоссе из центра, Московское шоссе в центр, Ленинский проспект в обе стороны, - указали аналитики.

Судя по данным с «Яндекс.Карт», также пробки образовались на участках набережной Обводного канала, Лермонтовского проспекта, ЗСД, Краснопутиловской улицы, Пулковского и Московского шоссе. Также напряженная дорожная ситуация наблюдается в районе Исаакиевского собора и на улицах вокруг него в квадрате: Невский проспект, Садовая улица, улица Глинки, Конногвардейский бульвар.