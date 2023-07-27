Турнир по пляжным видам спорта пройдет 28 июля в Петербурге

В Купчино 28 июля пройдет турнир по пляжным видам спорта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге 28 июля пройдет турнир по пляжным видам спорта. Состоится оно в спортивном комплексе «Пляж» в Купчино. В мероприятии примут участие молодые люди из разных стран. Всего будет порядка 50-55 человек. И никто из них не является профессиональным спортсменом. Все они обычные студенты. Как отметил организатор турнира Григорий Москвин, именно пляжные виды спорта помогут участникам подружиться. Об этом пишет «Петербургский дневник».

- Я вижу, как молодежи нравится процесс игры, что они рады знакомиться друг с другом, узнавать что-то новое. Спорт помогает людям дружить, сближает очень разные народы, - рассказал Москвин.

В программе будут эстафеты на песке, пляжные бадминтон и волейбол. А во время перерывов опытные тренеры проведут мастер-классы по пляжному футболу и волейболу. В конце турнира жюри выберет победителей и вручит им медали.