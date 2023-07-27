Мошенники из Петербурга вытянули 135 млн рублей у клиента банка

В Петербурге осудили мошенников, вытянувших из мужчины 135 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Клиенту одного из банков крупно не повезло. Его анкета утекла в сеть и попала в руки к мошенникам из Петербурга. Те смогли убедить мужчину, что скоро аферисты заберут его деньги. Испугавшись, он перевел более 135 млн рублей на «безопасный» счет. Все произошло весной 2021 года. Мошенников задержали в апреле того же года. А сейчас им уже вынесли приговоры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Потерпевший, введенный в заблуждение, для сохранения своих сбережений в период с марта по апрель 2021 года передал аферистам более 135 млн рублей. При этом когда он передавал последнюю часть суммы, более 500 тысяч долларов США, мошенников задержали полицейские, к которым после трех встреч с «инкассаторами» обратился мужчина, - добавили в пресс-службе.

Мошенникам вынесли разные приговоры, в зависимости от их роли в команде. Одного из них отправили на восемь лет в колонию общего режима, другого - на четыре года в колонию особого режима. Третий же отделался условным сроком.