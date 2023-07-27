Петербуржцы оформили 130 тысяч карт болельщика в МФЦ

В МФЦ Петербурга выдали 130 тысяч карт болельщика. Фото: Олег ЗОЛОТО

МФЦ Петербурга выдали 130 тысяч карт болельщика. С этим документом петербуржцы могут участвовать в соревнованиях, покупать билеты и ходить на матчи Российской футбольной Премьер-Лиги. Например, ближайший матч, где пригодится такая карта, пройдет 6 августа на «Газпром Арене» между «Зенитом» и «Динамо». Об этом сообщает Комитет по информатизации и связи Петербурга.

- Карту болельщика оформляют и детям. На ребенка младше 14 лет ее делают родители. Дети старше 14 лет оформляют карту самостоятельно, - добавили в комитете.

Чтобы оформить карту, нужно подать предварительную заявку в личном кабинете на Госуслугах или в МФЦ в секторах пользовательского сопровождения, а после подтвердить личность в многофункциональном центре. Но можно сделать ее и без посещения МФЦ. Для этого нужны подтвержденная учетная запись на Госуслугах, действительный загранпаспорт нового поколения (с чипом), смартфон с NFC-модулем и приложение «Госуслуги Карта болельщика».