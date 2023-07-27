Более 25 маршрутов общественного транспорта изменят схему движения в Петербурге 30 июля

В движении общественного транспорта Петербурга 30 июля произойдут перемены. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже 30 июля в Петербурге по Неве пройдет парад военных кораблей. Из-за этого перекроют несколько улиц в центре города, в связи с чем изменятся маршруты общественного транспорта. Об этом сообщает комитет по транспорту.

Перемены в работе общественного транспорта начнутся с 18:00 29 июля. До 7:00 30 июля по измененным трассам будут ходить автобусы № 2, 6, 7, 10, 24, 47, 191 и троллейбусы № 1, 7, 10, 11, 17. С 7:00 до 14:00 вместе с ними также изменятся схемы движения у автобусов № 3, 21, 22, 27, 46, 49, 76, 100, 262, троллейбусов №3, 5, 8, 22 и трамваев №3 и 6.

- В Кронштадте 30 июля с 6:00 до 24:00 перекроют движение транспорта по Макаровской улице и изменены маршруты автобусов № 1Кр, 3Кр, - добавили в комитете.

Также в ведомстве напомнили, что 30 июля с 7:00 до 17:00 на КАД закроют проезд на участке от Бронки до Горской, однако движение общественного транспорта там сохранится. Кроме того, 30 июля усилят движение автобусов № 101Э и 175.