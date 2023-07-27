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НовостиОбщество27 июля 2023 17:26

Девять автобусов задержались из-за восьмибалльной пробки на Обводном канале в Петербурге

На набережной Обводного канала транспорт задерживается минимум на 30 минут
Элеонора КУРЮМОВА
Девять автобусов задержались из-за восьмибалльной пробки на Обводном канале в Петербурге.

Девять автобусов задержались из-за восьмибалльной пробки на Обводном канале в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечер четверга, 27 июля, упорно не желает пускать жителей Северной столицы домой. Так, на нескольких улицах города одновременно образовались восьмибалльные пробки. Из-за мощного затора на набережной Обводного канала с задержками едут сразу девять автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского «Организатора Перевозок».

– Из-за транспортного затора общественный транспорт № 43, №65, №67, №70, №71, №205, №263, №286, №290 опаздывает, – уточнили в пресс-службе компании.

Кстати, усилился трафик и на Благодатной улице. Там задерживаются четыре автобуса: № 36, №62, №64, №286. Увеличилось также и время в пути. В пресс-службе организации также попросили заранее планировать свой маршрут.

Ранее spb.kp.ru писала, что полуторагодовалая малышка из Петербурга разбила голову в резко затормозившем автобусе.