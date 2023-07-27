Подросток-экстремал пытался залезть на крышу парковки в Мурино и проткнул себе вену. Фото: vk.com/9kino.live

Малолетний любитель экстрима из Мурино решил, вероятно, попробовать себя в промышленном альпинизме. Мальчик, находясь на улице шоссе в Лаврики, попытался забраться на крышу местной парковки, но что-то пошло не так. Школьник упал и едва не умер. Он распорол себе руку и задел вену. Фотографии расстроенного произошедшим пострадавшего появились в соседском сообществе «Девяткино LIVE | Мурино».

– Ничего страшного, потренируется, в следующий раз залезет, – оптимистично предположил один из читателей группы в социальной сети ВКонтакте.

Загадкой, конечно, остается то, с какой целью ребенок пытался забраться на крышу и почему выбрал именно кровлю парковки. Но в мотивах руферства будут разбираться позже родители экстремала. Пока что раненную острой трубой руку перевязали, а самого школьника увезли в одну из местных больниц. Там подростку наложат швы.