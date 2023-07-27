«Ленфильм» нанес на интерактивную кинокарту места съемок культовых фильмов.

Петербургский «Ленфильм» показал киноманам места съемок культовых фильм. Студия нанесла 50 точек, где создавали известные отечественные картины. Теперь у жители и гости города на Неве могут самостоятельно строить тематические маршруты с помощью интерактивного проекта «Кинокарта России». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма.

– На интернет-сервисе появились геопозиции фильмов «Собачье сердце», «Гений», «Окно в Париж», «Женитьба», «Господин оформитель», «Улица полна неожиданностей», – уточнили в пресс-службе Смольного.

Кстати, добавлять новые точки на карту смогут не только авторы платформы и создатели фильмов, но и обычные пользователи. На основе внесенных меток сформируются туристские киномаршруты.

К слову, в планах городского правительства к 2030 году увеличить количество поездок по стране до 140 миллионов.