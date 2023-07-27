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НовостиЗвезды27 июля 2023 19:21

«Ленфильм» нанес на интерактивную кинокарту места съемок культовых фильмов

Киностудия «Ленфильм» показала 50 мест съемок фильмов на интерактивной карте
Источник:kp.ru
«Ленфильм» нанес на интерактивную кинокарту места съемок культовых фильмов.

«Ленфильм» нанес на интерактивную кинокарту места съемок культовых фильмов.

Петербургский «Ленфильм» показал киноманам места съемок культовых фильм. Студия нанесла 50 точек, где создавали известные отечественные картины. Теперь у жители и гости города на Неве могут самостоятельно строить тематические маршруты с помощью интерактивного проекта «Кинокарта России». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма.

– На интернет-сервисе появились геопозиции фильмов «Собачье сердце», «Гений», «Окно в Париж», «Женитьба», «Господин оформитель», «Улица полна неожиданностей», – уточнили в пресс-службе Смольного.

Кстати, добавлять новые точки на карту смогут не только авторы платформы и создатели фильмов, но и обычные пользователи. На основе внесенных меток сформируются туристские киномаршруты.

К слову, в планах городского правительства к 2030 году увеличить количество поездок по стране до 140 миллионов.