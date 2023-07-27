«Автоваз» начнет продажи новой Lada в Петербурге до конца 2023 года

Цена на новую Lada X-Cross 5 будет зависеть от курса доллара. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Автоваз» планирует открыть продажи нового автомобиля Lada X-Cross 5. Пока что производитель надеется запустить их до конца 2023 года. Цена отечественной машины будет зависеть от курса валют: доллара и юаня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

– Первую партию автомобилей «Лада Санкт-Петербург» реализуют в этом году. Уже есть оптовые покупатели. Правительство города также заинтересовано, – цитирует издание главу компании-производителя.

Он также уточнил, что первые продажи машины начнутся в Северной столице. Кстати, «Автоваз» оставил за собой право пересмотра стоимость автомобиля в зависимости от волатильности российской валюты. Пока что цена новинки приблизительно составит до 2,5 миллиона рублей. Кроме того, итоговый чек будет формироваться на основе комплектации автомобиля.