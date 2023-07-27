Укравшим 135 млн рублей мошенникам дали от четырех до восьми лет в Петербурге

Трех участников ОПГ осудили за кражу 135 млн рублей в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На трех участников ОПГ завели уголовное дело из-за мошенничества в особо крупном размере. Мужчины украли более 135 миллионов рублей. Каждому из них дали условный или реальный срок: от четырех до восьми лет. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской прокуратуры.

– Правоохранители поддержали обвинение по уголовному делу в отношении участников организованной преступной группы, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Подсудимые в марте 2021 года нашли телефон клиента одного из банков. Представились сотрудниками службы техподдержки и работниками органов. Фигуранты убедили жертву снять денежные средства со счета и поместить наличные на «безопасный» спецсчет.

Тогда потерпевший передал мошенникам деньги. Когда он перевел последнюю часть денег – более 500 тысяч долларов – правоохранители задержали фигурантов. Суд также постановил вернуть местному жителю деньги. Приговор в законную силу не вступил.