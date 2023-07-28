Инклюзивный детский центр благотворительного фонда «Антон тут рядом» закрылся в Петербурге. Фото: vk.com/antontutryadom

Создатели благотворительного фонда «Антон тут рядом» в своем официальном сообществе ВКонтакте сообщил о закрытии одного из проектов в Петербурге. Так, свою работу завершает инклюзивный детский центр. К слову, это первая площадка, которую организаторы решили расформировывать за все девять лет работы.

– Это не просто первое закрытие. Мы вынуждены завершить работу одного из любимейших и ценнейших центров «Антон тут рядом», – с сожалением рассказали организаторы в публикации.

Причины оказались банальны и даже несколько трагичны: на проект стало остро не хватать денег. А находить средства сегодня становится все сложнее. Но учредители центра постарались не обнадеживать членов своего сообщества совсем и предупредили, что площадка не уходит в никуда. Программа перерастет в нечто новое и не менее необходимое для особенных деток из Северной столицы.