Мотоциклист серьезно пострадал в ДТП на втором Муринском проспекте в Петербурге. Фото: t.me/Megapolisonline

Жесткое ДТП между иномаркой и мотоциклистом произошло на втором Муринском проспекте. Там водитель автомобиля «Хендай» пытался развернуться и влетел в попутный мотоцикл Honda. Водитель двухколесного железного коня серьезно пострадал, а из-за аварии изменили движение четырех трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок» Петербурга.

– Общественный транспорт № 40, № 48, № 55, № 61 поедет другим маршрутом из-за невозможности проезда, – уточнили в пресс-службе компании.

Трамваи № 40 направили от станции метро «Выборгская» до пятого трамвайного парка. Оттуда доедет от Тихорецкого проспекта до станции «Кушелевка». № 48 поедет от конечной «Лахтинский разлив» до парка. № 55 будет двигаться от улицы Шаврова до Удельного парка, а также от Придорожной аллеи до станции «Кушелевка». От нее же № 61 двинется к трамвайному парку.

58-летнего мотоциклиста в сознании госпитализировали в одну из больниц города.