Без вести пропавшего 69-летнего петербуржца ищут два дня волонтеры. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Петербурге ищут без вести пропавшего 69-летнего пенсионера. Николай – именно так зовут пропавшего – ушел из дома 26 июля. Спустя двое суток его местоположение остается неизвестным. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», отправившиеся на поиски мужчины.

– Помогите найти человека! Может находиться в вашем районе, – обратились спасатели-добровольцы к неравнодушным местным жителям.

Ориентировки на мужчину уже разлетелись по Сети. На ней активисты указали рост около 175 сантиметров, плотное телосложение, карий цвет глаз и черные волосы с проседью. В день исчезновения мужчина был одет в бежевую рубашку с коротким рукавом, черную футболку, серые шорты и коричневые сандалии. Всю известную информацию можно сообщить напрямую инфоргу поиска Анне по телефону 8 981 164 70 04. Также работает горячая линия по номеру 112 или 8 800 700 54 52.