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НовостиОбщество27 июля 2023 22:55

Роспотребнадзор изъял 225 килограмм рыбы из-за несоответствия нормам

100 из двух тысяч рыбных проб оказались некачественными в Петербурге
Элеонора КУРЮМОВА
Роспотребнадзор изъял 225 килограмм рыбы из-за несоответствия нормам.

Роспотребнадзор изъял 225 килограмм рыбы из-за несоответствия нормам.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор Петербурга проверил рыбные предприятия города. И нашел многочисленные нарушения: в условиях хранения и сроках годности, маркировочных ярлыках, реализации продукции, не соответствующей требованиям технического регламента. Поэтому сотрудники надзорного органа изъяли товар весом более 225 килограммов из оборота. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства Северной столицы.

– Нарушителей привлекли к административной ответственности в соответствии с законодательством, – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кстати, специалисты проверили более двух тысяч образцов. В процентном соотношении только 5,5 из них не соответствовали установленным требованиям по микробиологическим и паразитологическим показателям. К слову, превышения по содержанию антибиотиков или радиоактивных веществ в исследованных пробах не нашли.