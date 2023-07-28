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НовостиОбщество27 июля 2023 23:09

Шесть дополнительных электричек запустят на Финляндском направлении 5 и 6 августа

Дополнительные электрички запустят в Ленобласти из-за фестиваля «Игора Драйв»
Элеонора КУРЮМОВА
Шесть дополнительных электричек запустят на Финляндском направлении 5 и 6 августа.

Шесть дополнительных электричек запустят на Финляндском направлении 5 и 6 августа.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Грядущий масштабный фестиваль автоспорта вносит свои коррективы в расписание и количество электричек на Финляндском направлении. Так, шесть дополнительных поездов запустят 5 и 6 августа, чтобы улучшить транспортную доступность во время проведения мероприятия на автодроме «Игора Драйв». Об этом пишет «Online47» со ссылкой на пресс-службу АО «СЗППК».

– Оба дня на маршруте Финляндский вокзал — Сосново будут курсировать три электрички «Ласточка»: № 7511, 7513, 7515. Кроме того, поедут составы и в обратном направлении. Для пассажиров будет доступен транспорт № 7512 и 7514, – уточняет издание.

Кстати, 5 августа на маршрут Сосново — Финляндский вокзал выйдет даже ночной пассажирский состав № 7516. А электропоезд «Ласточка» выдвинется в данном направлении в 23:13 чтобы уже в 0:23 следующего дня быть в Северной столице.