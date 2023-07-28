МЧС предупредило о сильных дождях в Петербурге 28 июля

Осадки пройдут утром и днем. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге ожидается ухудшение погоды. Об этом жителей города предупредило Главное управление МЧС России по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в пятницу, 28 июля.

- 28 июля в Санкт-Петербурге утром и днем местами ожидаются сильные дожди, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Напомним, главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус ранее рассказал, что дожди продолжатся и на выходных. В субботу, 29 июля, в Петербурге и Ленобласти температура не будет подниматься выше 20 градусов, но дожди будут лишь кратковременными.

Ранее синоптики обещали, что вскоре в Петербурге потеплеет и начнутся жаркие дни. Но эти перспективы немного сдвинулись из-за циклонов.