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НовостиОбщество28 июля 2023 5:22

МЧС предупредило о сильных дождях в Петербурге 28 июля

Осадки пройдут утром и днем
Анастасия НУРАДИЛОВА
Осадки пройдут утром и днем.

Осадки пройдут утром и днем.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге ожидается ухудшение погоды. Об этом жителей города предупредило Главное управление МЧС России по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в пятницу, 28 июля.

- 28 июля в Санкт-Петербурге утром и днем местами ожидаются сильные дожди, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Напомним, главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус ранее рассказал, что дожди продолжатся и на выходных. В субботу, 29 июля, в Петербурге и Ленобласти температура не будет подниматься выше 20 градусов, но дожди будут лишь кратковременными.

Ранее синоптики обещали, что вскоре в Петербурге потеплеет и начнутся жаркие дни. Но эти перспективы немного сдвинулись из-за циклонов.