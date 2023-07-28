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НовостиОбщество28 июля 2023 5:52

Школу на 1100 мест построили на месте бывшего пивного завода в Петроградском районе

В школе есть спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном
Анастасия НУРАДИЛОВА
Школу уже ввели в эксплуатацию. Фото: t.me/linchenko_spb

Школу уже ввели в эксплуатацию. Фото: t.me/linchenko_spb

На Петровском проспекте достроили и ввели в эксплуатацию общеобразовательную школу на 1100 мест. В школе два корпуса, один из которых когда-то был цехом Конторы Пивоваренного завода «Бавария». Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

- Образовательное учреждение разделено на функциональные зоны: учебные корпуса со вспомогательными помещениями и спортивно-оздоровительный корпус, актовый зал и столовую, - отметил Линченко.

На уровне второго этажа корпуса соединил наземный переход. Под ним находится проезд, который ведет на территорию внутреннего двора. Школу оснастили современной инфраструктурой и всем необходимым оборудованием, которое понадобится для обучения.