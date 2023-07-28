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НовостиПроисшествия28 июля 2023 6:57

16-летний подросток отравился алкоголем в день рождения и попал в больницу в Петербурге

Подростка нашли пьяным в тяжелом состоянии в его день рождения в Петербурге
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ребенка отвезли в больницу на машине скорой помощи.

Ребенка отвезли в больницу на машине скорой помощи.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Подросток попал в больницу с отравлением алкоголем. Его нашли в саду «Сан-Галли» 27 июля около восьми часов вечера. Неравнодушные очевидцы вызвали 16-летнему мальчику скорую помощь. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Пришлось вызывать скорую помощь. Ребенка доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова с острым отравлением алкоголем. Врачи оценили его состояние как тяжелое, - рассказал источник.

Позже выяснилось, что именно 27 июля парню исполнилось 16 лет. Вероятно, он отмечал свой день рождения, но все обернулось серьезным отравлением. Сейчас врачи оказывают мальчику всю необходимую помощь.

Напомним, накануне около озера в Ленобласти был найден сгнивший труп мужчины, а рядом с ним обнаружили воронку от взрыва. В происшествии разбираются следователи.