В жуткой аварии на трассе из Петербурга в Москву погибла 17-летняя девушка

Погибшую девушку доставали спасатели. Фото: t.me/acclenobl

Полицейские проводят проверку после жуткой аварии, которая произошла на трассе из Петербурга в Москву. ДТП случилось ночью 28 июля. По дороге ехал автомобиль «БМВ Х5», за рулем которого находился 23-летний пьяный парень. Он не справился с управлением и влетел в грузовик в районе поселка Рябово. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В результате ДТП 17-летняя пассажирка «БМВ» скончалась на месте происшествия, другой пассажир легкового автомобиля, 18-летний мужчина, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован, - сообщает региональное ведомство.

По словам спасателей, в аварии пострадали четыре человека. Доставать погибшую девушку из помятого автомобиля пришлось с помощью специального оборудования. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.